Großangelegte Drogenkontrolle in Luxemburg-Stadt

Die Polizei nahm vier Menschen fest und beschlagnahmte insgesamt 73 Drogen-Kugeln, 17 Gripptüten mit Cannabis und 1250 Euro Bargeld.

(SC) - Am Donnerstagmorgen fand im Raum Gare/Hollerich eine großangelegte Drogenkontrolle der Polizei statt. Insgesamt 29 Beamte aus verschiedenen regionalen Polizeidienststellen waren im Einsatz, unterstützt durch einen Drogensuchhund. Während der anderthalbstündigen Aktion wurden unter anderem auch Züge und Busse in Richtung Süden kontrolliert. Vier Tatverdächtige wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und wurden am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Bei drei Personen bestand der dringende Tatverdacht, dass sie Drogen in ihrem Körper transportierten. Bei ihnen wurde eine klinische Untersuchung angeordnet und durchgeführt. Tatsächlich wurden bei zwei Körperuntersuchungen Drogen gefunden. 38 Drogen-Kugeln wurden sichergestellt. Auch zwei weitere Personen wurden Kokain-Kugeln erwischt. Die illegalen Substanzen wurden beschlagnahmt und die Tatverdächtigen festgenommen. Gegen sechs andere Menschen wurden Protokolle erstellt und die Polizei führte eine Hausdurchsuchung in Petingen aus.

Insgesamt stellte die Polizei 73 Drogen-Kugeln, 17 Gripptüten mit Cannabis, 1250 Euro Bargeld, neun Mobiltelefone und drei gefälschte Dokumente - einen Pass, eine Identitätskarte und eine Aufenthaltsgenehmigung - sicher. Auch mehrere Drogenutensilien wurden gefunden.

Bereits am Mittwoch fand die Polizei im Petrustal eine Tüte mit einer größeren Menge an Kokain- und Heroinkugeln, die in einer Hecke versteckt war. Sie wurden sichergestellt und Untersuchungen wurden in die Wege geleitet.

