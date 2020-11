Die Gemeinden Grosbous und Wahl haben sich am Mittwochabend dafür ausgesprochen, ihre Bürger voraussichtlich am 9. Mai 2021 über eine Fusion befinden zu lassen.

Grosbous/Wahl: Fusionsreferendum kommt

Sowohl in Grosbous als auch in Wahl stimmten am Abend sämtliche Ratsmitglieder dafür, den Bürgern das Resultat der seit fast zwei Jahren geführten Fusionssondierungen in einem Referendum zur Abstimmung vorzulegen.

Nordstad-Fusion: Die Bürger haben das Wort Nach viel Vorbereitungsarbeit im Hintergrund sollen jetzt die Bürger ihre Überlegungen zu einer möglichen Fusion auf Nordstad-Ebene kundtun.

Für den Urnengang visiert man den 9. Mai an, ein Datum, das aber angesichts der ungewissen Entwicklung der Corona-Krise noch nicht definitiv ist, wie es hieß.

Sowohl in Grosbous als auch in Wahl fielen die Beschlüsse, die Bürger über einen Gemeindezusammenschluss befinden zu lassen, am Mittwoch einstimmig. Foto: John Lamberty

Da die Pandemie es in den zurückliegenden Monaten kaum zuließ, bei Festen oder anderen Veranstaltungen den Puls der Bürger zu fühlen und mit diesen ins Gespräch zu kommen, wollen die Gemeinderäte die Zeit ab Januar nun zunächst nutzen, um in den einzelnen Dörfern Aufklärungsarbeit zu leisten und mit den Menschen über die Fusion zu debattieren. Später sollen dann auch zwei größere Bürgerversammlungen im Beisein von Innenministerin Taina Bofferding stattfinden.

Sind die kommunalen Referenden für die definitiven Fusionsabstimmungen an den Ratstischen auch nicht bindend, so dürfte sich doch kaum ein Gemeinderat über den Willen der Wähler hinwegsetzen. Gemeinsam käme die neue Fusionsgemeinde übrigens auf etwas mehr als 2.000 Einwohner.





