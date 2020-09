Gromperefest: Drive-In statt Acker

Wie so viele andere Events muss auch das Gromperefest in Binsfeld am Wochenende passen. Statt aufs Feld lädt man dafür aber ins Drive-In-Zelt.

Das erste Wochenende im September geht in Binsfeld gemeinhin ins Kreuz. Denn wer beim jährlichen Gromperefest auf Beutejagd gehen will, der muss sich hinter dem Kartoffelroder schon mehr als einmal in der Ackerfurche bücken, um die begehrten Knollen in die Säcke zu füllen. Ein anstrengender, aber außerordentlich beliebter Spaß, den die Corona-Krise in diesem Jahr nun jedoch verdirbt.

Immer schön im Gespräch bleiben

Was allerdings nicht heißen will, dass die Vereinswelt aus Binsfeld, Holler und Breidfeld die Hände nun untätig in den Schoß gelegt hat ...