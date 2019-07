Mehrere Polizeiautos wurden am Freitag in Mondorf gesichtet - entgegen Medienberichten allerdings nicht wegen eines Raubüberfalls.

Größerer Polizeieinsatz in Mondorf

Mehrere Polizeiautos wurden am Freitag in Mondorf gesichtet - entgegen Medienberichten allerdings nicht wegen eines Raubüberfalls.

(sas) - In Mondorf gab es am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr einen größeren Polizeieinsatz. Ging man zunächst von einem Raubüberfall auf eine Tankstelle aus, so bestätigte die Pressestelle der Polizei diese Meldung nicht.



2 Dieses Auto mit französischen Kennzeichen zog die Aufmerksamkeit der Beamten im Einsatz auf sich. Foto: Pierre Matgé

Der Einsatz fand an einer Tankstelle statt. Foto: Pierre Matgé

Mehrere Polizisten hätten sich hingegen im Zuge der Ermittlungen um einen gestohlenen Wagen nach Mondorf begeben. Auch der Polizeihelikopter war im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz beendet.