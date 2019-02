Chaos auf den Bahnlinien 60 und 90: Aufgrund eines herausgerissenen Kabels kommen viele Züge am Dienstagmorgen zu spät – oder gar nicht – an.

Größere Probleme im Bahnverkehr

Jörg TSCHÜRTZ Chaos auf den Bahnlinien 60 und 90: Aufgrund eines herausgerissenen Kabels kommen viele Züge am Dienstagmorgen zu spät – oder gar nicht – an.

Auf den Bahnlinien 60 und 90 kommt es am Dienstagmorgen zu größeren Verzögerungen. Wie die CFL mitteilen, wurde in der Nacht ein technisches Problem an der Infrastruktur in Bettemburg festgestellt. Die Folge waren Verspätungen und Zugausfälle auf den Strecken zwischen Rodingen und Luxemburg sowie zwischen Thionville und Luxemburg. Pendler aus Frankreich wurden zunächst am Bahnhof Bettemburg gestoppt und mussten anschließend in andere Züge umsteigen.

Laut Angaben der CFL ist das technische Problem auf ein ausgerissenes Kabel auf einer Baustelle zwischen Bettemburg und Berchem zurückzuführen. Vor Ort seien Reparaturarbeiten im Gange. "Um den Verkehr zu entlasten, wurde in einem ersten Schritt beschlossen, die RE-Züge auf der Linie 60 zu stoppen und dafür zwei Züge pro Stunde in beide Richtungen zwischen Luxemburg und Frankreich (Linie 90) fahren zu lassen. Diese Situation wird sich zumindest den ganzen Morgen über fortsetzen", erklärte die Eisenbahngesellschaft gegen 8.45 Uhr.



Die französische Bahn stellte kurz nach 8 Uhr Ersatzbusse bereit, um Pendler aus Thionville nach Luxemburg zu bringen.

#CFLINFOS90 Suppression du train TER88721.

Suite à un problème technique sur l'infrastructure survenu à Bettembourg, le train TER88721 (Luxembourg-Metz-Ville, départ 08:39) est supprimé. — CFLinfos (@CFLinfos) 5. Februar 2019





🎙️🚦#RadioTrafic #TERNancyMetzLux



⚠️ Un incident sur le réseau Luxembourgeois nous contraint à modifier la circulation de vos #TER :



Tous les trains sont limités au départ et à l'arrivée à Bettembourg.



Nous sommes sincèrement désolés, nous reviendrons vers vous très vite. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 5. Februar 2019





⚡️#FalshInfoNancyMetzLux#TER88718 Metz 08:16 -> Luxembourg 09:15 ❌Supprimé #TER88570 Nancy 07:50 -> Metz 8:33 -> Luxembourg 09:21 ❌Supprimé de Thionville à Luxembourg #TER88722 Metz 08:50 -> Luxembourg 09:53 ❌Supprimé — TER Grand Est (@TERGrandEst) 5. Februar 2019