Kampfsimulation

Größere Militärübung an der belgischen Grenze

Vom 12. bis 15. März organisieren die „Chasseurs ardennais“ ein Trainingsmanöver in einem Gebiet nahe Luxemburg.

Seit Sonntag ist ein Teil der Provinz Luxemburg im benachbarten Belgien Schauplatz einer großen Militärübung. Das in Marche-en-Famenne stationierte Bataillon der Ardennenjäger (Chasseurs ardennais) führt in dem Gebiet seine Trainingsoperation „Ben'Hure“ durch.

300 Soldaten sowie 80 Kampffahrzeuge und einige Hubschrauber werden vom 12. bis 15. März an der Übung teilnehmen. Die Manöver werden vom Flugplatz Saint-Hubert aus gestartet. Am Montag, dem 13. März, wird die Operation über Libramont nach Vaux-sur-Sûre führen. Eine erste Simulation eines Gruppenangriffs ist dann in Hompré vorgesehen.

Simulation eines Angriffs im städtischen Umfeld

Anschließend wechselt das Bataillon über in das Gebiet von Fauvillers, mit einer weiteren Kampfsimulation im Dorf Burnon.

„Wir werden dann die Nacht in einem Waldstück in Fauvillers verbringen“, erklärt Major Brennet, der für die Übung zuständige Operations- und Trainingsoffizier. „Am nächsten Tag werden wir den Wald von Anlier durchqueren und zwischen Fauvillers und Léglise einen Hinterhalt simulieren und einen Verletzten per Hubschrauber evakuieren. Anschließend durchqueren wir Léglise, Habay, Attert und enden in Freylange. Am 15. März, dem letzten Tag der Übung, simulieren wir einen Angriff im städtischen Umfeld im Camp Lagland (Arlon) mit einer Verletztenevakuierung per Hubschrauber zum Fußballplatz von Witry.“

Die Operation „Ben'Hure“ erfüllt für das Bataillon mehrere Ziele: Nämlich das Trainingsniveau zu halten, in der Realität des zivilen Geländes zu trainieren, aber auch das Bataillon auf die Teilnahme an einer Großübung der französischen Armee im April 2023 vorzubereiten.



„Es werden alle Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen auf die Bevölkerung zu begrenzen“, erklärt der Chef des Korps, Oberstleutnant Thiry. „Wir verwenden Platzpatronen in mindestens 500 Metern Entfernung von Siedlungen, Fahrzeuge müssen auf befahrbaren Wegen bleiben und dürfen nicht ohne Genehmigung auf Privatgrundstücke fahren. Wir haben auch eine Grüne Nummer für eventuelle Schäden eingerichtet, die während der Manöver festgestellt werden: +32/475.35.30.50“.

