Von Maximilian Richard



Die Grundschule in Wasserbillig wirkt leer, denn viele der Schüler liegen momentan mit einer Grippe krank im Bett. So seien in einer Klasse des ersten Zyklus nur noch fünf Kinder gesund genug, um die Schule zu besuchen, berichtet eine Mutter. Im zweiten Zyklus würden sogar 16 Kinder fehlen.



Die Zahl der Grippeerkrankungen ist in den vergangenen Tagen hierzulande stark gestiegen ...