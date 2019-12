Die Grippewelle ist da und wird in den nächsten Wochen ihren Höhepunkt erreichen.

Grippe im Anmarsch

Jacques GANSER Die Grippewelle ist da und wird in den nächsten Wochen ihren Höhepunkt erreichen.

Die saisonale Grippewelle hat Luxemburg erreicht: Laut den Angaben des sogenannten Sentinel-Überwachungssystems des Staatslaboratoriums, an das eine Reihe von Allgemeinärzten in Luxemburg angeschlossen sind, dürfte der sogenannte Epidemie-Sockel in der ersten Januarhälfte erreicht werden. Insgesamt wurden bisher sechs Fälle gemeldet, jeweils zwei mit der Virusvariante AH1, der Variante AH3 und der Variante B.

"Es gibt in Luxemburg sicherlich mehr Grippefälle, aber diese sechs Fälle sind die Infektionen, die uns von den ausgewählten Referenzärzten gemeldet wurden", so Dr. Pierre Weicherding, Leiter der Sanitärinspektion im Gesundheitsamt. Laut Weicherding handelt es sich bisher um eine normale Entwicklung, die ihren Höhepunkt gewöhnlich Mitte Februar erreicht und dann wieder abebbt. "Allerdings ist es laut den europäischen Epidemiologen etwas ungewöhnlich, dass die Virusvarianten A und B zum gleichen Zeitpunkt auftauchen. Normalerweise folgen sich beide Varianten zeitlich versetzt."Laut Weicherding könnte dies negative Folgen haben, sowohl, was die Zahl der Infektionen als auch die Heftigkeit der Symptome betrifft.

Hochansteckend und gefährlich

Das Grippevirus ist sehr ansteckend und wird per Tröpfchen übertragen, also beispielsweise durch Niesen oder Husten. Klassische Hygienemaßnahmen wie Hände waschen, in ein Taschentuch husten oder Papiertaschentücher benutzen sowie das Vermeiden von infizierten Personen mindern das Infektionsrisiko. Zu den Symptomen der alles andere als harmlosen Erkrankung gehören hohes Fieber, Ermüdungszustände, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost und Husten. Jedes Jahr lässt sich zudem eine Erhöhung der Sterblichkeit aufgrund der Grippewellen nachweisen. „Insbesondere Risikopatienten, also ältere und immungeschwächte Menschen sollten sich unbedingt impfen lassen. Da noch Impfstoff im Handel verfügbar ist, kann man dies auch jetzt noch nachholen. Der Impfstoff ist innerhalb von zwei Wochen aktiv“, so Pierre Weicherding.