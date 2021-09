Das traditionelle Trauben- und Weinfest lockte wieder zahlreiche Besucher an die Mosel. Das Fest lief an drei Tagen bei schönem Wetter ab.

Grevenmacher Trauben- und Weinfest

Feierlaune an der Mosel

Irina FIGUT Das traditionelle Trauben- und Weinfest lockte wieder zahlreiche Besucher an die Mosel. Das Fest lief an drei Tagen bei schönem Wetter ab.

Ganz im Zeichen des Weins stand Grevenmacher an diesem Wochenende. An drei Tagen feierte die Moselstadt bei schönem Wetter ihr Trauben- und Weinfest. Am Freitag wurde Lee Risch in einer feierlichen Zeremonie in der Sporthalle des Maacher Lycée zur 71. Weinkönigin gekrönt. An drei Tagen sorgten Konzerte und Animationen auf dem Marktplatz und am Moselquai für gute Laune; das Fest lief pandemiebedingt als ein CovidCheck-Event ab.

Die Weinkönigin Lee zieht durch Grevenmacher.

Auf das Feuerwerk mussten die Organisatoren aufgrund von Corona verzichten. Der traditionelle Umzug – wenn auch in sehr reduzierter Form - fand am Sonntag jedoch statt. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich auf den Straßen, um der Tour der Weinkönigin durch die Stadt zuzuschauen.

Begleitet von den Musikern der Harmonie Municipale Grevenmacher und den Spielschulkindern der Stadt sowie einem festlich geschmückten „Zichelchen“ zog Lee Risch in ihrem Festwagen durch die Fußgängerzone und die engen Gassen der Stadt, während das Publikum ihr und den Weinprinzessinnen mit frisch verteilten Fähnchen und Papierkronen fröhlich zujubelte.

