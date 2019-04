In einem Reihenhaus in Grevenmacher geriet am Donnerstagabend eine Fritteuse in Brand. Das Gebäude musste anschließend geräumt werden.

Grevenmacher: Haus nach Küchenbrand evakuiert

(jt) - Bei einem Küchenbrand in Grevenmacher ist am Donnerstagabend erheblicher Sachschaden entstanden. Gegen 20 Uhr war eine Fritteuse in einer Küche im Erdgeschoss eines Reihenhauses in der Rue Hanner der Kërrech in Brand geraten, wobei das Feuer schnell auf andere Möbel übergriff. Zwei Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und Hilfe holen.

Die Hausbewohner mussten ihre Wohnungen infolge des Brands verlassen. Bild: CIS Grevenmacher-Mertert

Ein beherzter Nachbar eilte mit einem Feuerlöscher herbei und konnte die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte bändigen. Dadurch konnte ein noch schlimmerer Schaden verhindert werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus vorerst nicht bewohnbar, die Gemeinde half den betroffenen Bürgern bei der Suche nach Ersatzunterkünften. Vor Ort waren Helfer der Feuerwehren Grevenmacher-Mertert und Flaxweiler im Einsatz. Verletzt wurde niemand.