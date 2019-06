Die neu gestaltete Promenade in Grevenmacher mit einem dritten Lehrpfad und weiteren Parkplätzen wurde am Freitag ihrer Bestimmung übergeben.

Grevenmacher: Der Weg ins Reich der Legenden

Die Promenade der Moselmetropole wurde in den vergangenen Monaten neu gestaltet. Dies zwischen dem Parkplatz mit dem Anlegequai des Passagierschiffes MS Princesse Marie- Astrid und dem Parkplatz bei der Kellerei an der Route du Vin. Und auch Teile der Schleusenwiese wurden erneuert. Laut Bürgermeister Léon Gloden kostete die gesamte Verschönerung über vier Millionen Euro. Gestern Nachmittag wurde die aufgehübschte Promenade im Beisein von Ehrengästen und Bürgern ihrer Bestimmung übergeben.



Über die Stufen gelangen die Leute zur Promenade.

Auf dieser Stele ist das unbeliebte und gefürchtete Longkaulemännchen abgebildet, das in der Longkaul zwischen Grevenmacher und Machtum wohnte und unter anderem wegen seines Geizes in der ganzen Stadt bekannt war. Entlang des Lehrpfads wurden auch große Skulpturen aufgestellt. Die Treppe des Stufenplatzes ist auch ein Ruheort.

Als neuer touristischer Anziehungspunkt wurde entlang der Promenade ein Lehrpfad geschaffen, bei dem eine Reihe der von luxemburgischen Autoren in ihren Schriften niedergeschriebenen Sagen und Legenden rund um die Stadt Grevenmacher mittels Skulpturen, Texten und Zeichnungen dargestellt werden.



Die Felsenfrächen und Hexen



Während ihres Spaziergangs lernen die Besucher so künftig das Longkaulemännchen, die Felsefrächen, den Muselhond und den Néitsert sowie den Däiwel vum Groesteen kennen und erfahren, was es mit dem weißen Kreuz auf sich hat, um das sich einst in der Schuckenhiel Hexen aus der Moselmetropole versammelten. Der Sagen- und Legendenpfad wurde von der lokalen Kulturkommission ausgearbeitet und in Zusammenarbeit mit Dina Paulus vom Architektenbüro WEB gestaltet. Er ist nach dem kulturhistorischen Rundgang und der Freilichtgalerie Turgaass schon der dritte Themenpfad in Grevenmacher. In ihrer Rede wies Kulturschöffin Monique Hermes darauf hin, dass der Lehrpfad noch durch eine Glaswand ergänzt wird, auf der die Geschichte der Moselmetropole präsentiert wird.



Ruheplatz und Konzertort

Auf Höhe der Rue Victor Prost wurde auch ein sogenannter Stufenplatz eingerichtet, über den die Leute hinab zur Promenade gelangen. Und bei schönem Wetter können sie auf diesen Stufen Platz nehmen und beim Blick auf den Grenzfluss die Seele baumeln lassen.



Anlässlich der Kanalarbeiten zur Anbindung von Grevenmacher an die regionale Kläranlage wurde auch unter der Grenzbrücke der bestehende Parkplatz von 40 auf 70 Stellplätze ausgebaut und umweltfreundlicher gestaltet.



Neuer Park & Ride mit 68 Plätzen



Einige Hundert Meter weiter in Richtung Machtum laufen im Schleusenbereich auf der Wiese entlang der Route du Vin die Bauarbeiten für die kontrovers diskutierte 500-Kilowatt-Solaranlage noch auf Hochtouren. Die Solarzellen werden auf der Wiese zwischen dem Spazierweg und der Straße installiert. Nebenan befindet sich der neue Park & Ride-Parkplatz mit 68 Stellplätzen. Auf dieser mit einem wasserdurchlässigen Sandbelag versehenen Anlage können insbesondere Grenzgänger ihren Wagen abstellen und dann mit öffentlichen Transportmitteln zur Arbeit fahren.

Auf der Schleusenwiese wurde ein neuer Park & Ride geschaffen, auf dem insbesondere Grenzgänger ihr Auto abstellen können, um dann mit dem öffentlichen Transport zur Arbeit zu fahren.

Damit Hubschrauber bei regnerischem Wetter nicht auf der Schleusenwiese im Schlamm stecken bleiben, wurde ein befestigter Landeplatz für sie angelegt.

Weil der Standort des Park & Ride-Parkplatzes und der Solaranlage eigentlich in Zukunft für den Bau einer zweiten Schleusenkammer genutzt werden könnte, mussten der Parkplatz und die Solaranlage so gebaut werden, dass sie schnellstmöglich für die Schleusenerweiterung wieder entfernt werden können.



Auf dem Schleusengelände wurde auch ein befestigter Landeplatz für Hubschrauber geschaffen. „Dort kann der Rettungshelikopter nun bei regnerischem Wetter landen, ohne dass er mit seinen Kufen im Schlamm stecken bleibt“, meinte Bürgermeister Léon Gloden. Die Einweihungsfeier wurde begleitet von musikalischen Einlagen der „The Spirit of the Highlands Pipes & Drums“-Band und jungen Musikanten aus der regionalen Musikschule.