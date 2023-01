Léon Gloden ist erneut der Spitzenkandidat der Grevenmacher CSV und stellt sich zur Wahl als Bürgermeister der Moselmetropole.

Grevenmacher Bürgermeister tritt bei Kommunalwahlen wieder an

Léon Gloden, der seit 2011 die Geschicke von Grevenmacher leitet, will wieder ins Wahlrennen gehen. Wie die CSV Gréiwemaacher am Wochenende mitteilt, tritt er bei den Kommunalwahlen am 11. Juni als Spitzenkandidat erneut an.

Elf Personen, darunter sechs Frauen und fünf Männer, bilden laut den Angaben der Parteisektion das „Team des Bürgermeisters“. Mit Gloden sitzen bereits vier andere Kandidatinnen von der Partei im Gemeinderat der Stadt. Diese sind: Schöffin Monique Hermes sowie Rätinnen Liane Felten, Carine Sauer und Martine Cognioul-Loos. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder des Wahlteams liegt bei 51 Jahren.





