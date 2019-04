Grevenmacher: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Samstagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Grevenmacher. Durch das Eingreifen der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert.

Am Samstagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Grevenmacher. Durch das Eingreifen der Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert.

(rc) - Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde den Rettungskräften aus Grevenmacher-Mertert ein Brand in Grevenmacher gemeldet: Beißender Brandgeruch hatte sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses verteilt.







Bei der Ankunft der ersten Rettungskräfte und einer anschließenden Kontrolle des Treppenhauses konnte schnell eine Wohnung im ersten Stockwerk ausfindig gemacht werden, aus der der Brandgeruch drang. Nachdem die Rettungskräfte mehrmals an der Wohnungstür geklopft hatten und der Eigentümer schließlich öffnete, wurde er sofort evakuiert. Die Rettungskräfte löschten den Brand in der Küche, es enstand nur ein geringer Materialschaden.







Wie es sich herausstellte, hatte der Wohnungseigentümer Essensreste in einem Kochtopf auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen und war in einem Nebenzimmer eingeschlafen. Nach einer Untersuchung konnte er wieder unverletzt in seine Wohung zurückkehren.





Das vierstöckige Mehrfamilienhaus wurde im Anschluss an die Löscharbeiten mit einem Hochleistungslüfter ventiliert, um den Qualm und Brandgeruch zu entfernen. Die Rettungskräfte aus Grevenmacher-Mertert waren mit 17 Mann vor Ort. Unterstützt wurde der Centre d'incendie et de secours (CIS) Grevenmacher-Mertert durch den CIS Manternach und durch zwei Polizeistreifen aus Grevenmacher.