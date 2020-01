Nach dem Unfall blieben die Passagiere wohl noch einige Zeit an Bord, bis sie am Morgen von einer Spaziergängerin entdeckt wurden.

Lokales 3

Grevenmacher: Autofahrer prallt gegen Baum

Nach dem Unfall blieben die Passagiere wohl noch einige Zeit an Bord, bis sie am Morgen von einer Spaziergängerin entdeckt wurden.

(dho) - Am Sonntagmorgen meldete eine Spaziergängerin der Polizei gegen 8.45 Uhr einen verunfallten Wagen auf einem Feldweg in der Nähe der Rue de Münschecker in Grevenmacher. Die beiden Passagiere waren noch an Bord.



Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wagen vermutlich bereits in der Nacht in einer scharfen Linkskurve, am Ende einer langen Gerade, von der Straße abgekommen war und dann frontal gegen einen Baum geprallt war.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Foto: Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert Foto: Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert Foto: Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert





Schlägerei in Clausen: Polizei sucht nach Zeugen In den Rives de Clausen in der Hauptstadt haben zwei Männer in einem Parkhaus auf ein Opfer eingeschlagen. Die Polizei veröffentlichte einen Zeugenaufruf.

Dieser war durch die Wucht des Aufpralls abgebrochen, sodass der Wagen weiter ins Gestrüpp rutschte und erst einige Meter vom Feldweg entfernt zum Stillstand kam.



Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie waren aber in dem Fahrzeug geblieben, bis sie am Morgen entdeckt wurden. Ein Krankenwagen brachte sie zur Kontrolle ins Krankenhaus.



Vor Ort war der Centre d'Incendie et de secours Grevenmacher-Mertert sowie zwei Streifen der Polizei aus Grevenmacher.