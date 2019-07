Am Sonntag leisteten die Feuerwehrleute aus Petingen ihren belgischen Kollegen Hilfe.

Grenzüberschreitender Feuerwehreinsatz

Am Sonntagmorgen wurde das Rettungszentrum Petingen vom CGDIS ins belgsiche Athus beordert. Dort war in der Hauptstraße ein größerer Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Gemeinsam mit den belgischen Kollegen wurden die Flammen gelöscht.

[Coopération transfrontalière] un peloton du CGDIS est actuellement déployé à Athus (B) afin d’épauler nos collègues belges de la Zone de secours Luxembourg dans le cadre d’un violent feu d’habitation. pic.twitter.com/jRkoeGLQD0 — CGDIS (@CGDISlux) July 14, 2019