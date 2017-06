(str) - Bei einer großangelegten Kontrolle nahmen Sicherheitskräfte am Autobahngrenzübergang Wasserbillig am Mittwochvormittag den Schwerlastverkehr ins Visier.

Gemeinsam mit Einheiten der Verkehrspolizei aus Saarland und Rheinland-Pfalz, dem deutschen Bundesamt für Güterverkehr sowie dem Luxemburger Transportministerium überprüfte die "Police grand-ducale" vorrangig die Ladungssicherung, die Fahrtzeiten, die Sicherung von Gefahrengut, den allgemeinen Fahrzeugzustand und die Fahrzeug- und Frachtdokumente.



Ein Holztransport war deutlich überladen.

Foto: Polizei

Insgesamt wurden am Vormittag 25 Lastwagen unter die Lupe genommen. Dabei wurden 24 Verstöße festgestellt und geahndet. Sechs Lastwagen wurden unzureichender Ladungssicherung vorerst aus dem Verkehr gezogen. Ein Holztransport war deutlich überladen.



Transit-Kontrollen an Fronleichnam

Autofahrer dürfen sich wegen des deutschen Fronleichnam-Feiertags am Donnerstag auf Verkehrsbehinderungen auf dem Luxemburger Autobahnnetz gefasst machen. Dann ist nämlich der Transitverkehr in Richtung Deutschland ab dem Vorabend 23.30 Uhr und bis 21.45 Uhr am Feiertag für Lastwagen über 7,5 Tonnen untersagt.

Die Polizei kündigt deswegen großangelegte Kontrollen auf der A6 in Windhof und der A3 am Grenzübergang Zoufftgen an.