(SH) - Zahlreiche Baustellen am Schienennetz machen derzeit Berufspendlern aus Belgien zu schaffen. Den Kopf zerbrechen sich jedoch nicht nur die Zugreisenden, sondern auch die Gewerkschaftler. So kam es am Dienstag zu einem Treffen zwischen Mitgliedern des LCGB und Infrastrukturminister François Bausch.

Dabei stellte sich heraus, dass es keine Alternative zur Aussetzung des Zugverkehrs zwischen Luxemburg und Arlon gibt. War von belgischer Seite jedoch von einem Ausfall von mehreren Monaten die Rede, so konnte François Bausch beruhigen. Die Züge werden lediglich von Mitte Juli bis Mitte September 2018 sowie einige Tage an Ostern nicht zirkulieren können. Pendlern werden für diesen Zeitraum jedoch Busse zur Verfügung stehen.



In den Zug, nicht auf die Straße



Insgesamt soll der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Belgien attraktiver gestaltet werden. Ziel ist es, möglichst viele Pendler in den Zug - und somit weg von den Straßen - zu locken. Gratis Parkplätze an belgischen Bahnhöfen, der Ausbau des "P&R"-Parkplatzes in Viville im Jahr 2020 sowie eine Senkung der Kosten für ein Monatsabonnement ab Dezember würden hierzu beitragen. Jedoch müsste auch der Preis der Jahreskarte angepasst werden, so Vincent Jacquet vom LCGB.

Den Weg zur Arbeit weiter vereinfachen soll zudem der Ausbau der Buslinie 222. Weiter angesprochen wurde das Prinzip der Fahrgemeinschaften. In Belgien dürfen diese Fahrzeuge bereits den Standstreifen nutzen. In Luxemburg wird hierüber nachgedacht. Wunsch der Gewerkschaft ist es zudem, Grenzgängern auf Luxemburger Terrain Bürogebäude zur Verfügung zu stellen, die diese als Homeoffice benutzen können.

Neuer RGTR-Fahrplan



Während des Treffens wurde weiter die Situation der privatrechtlichen Busfahrer - in Luxemburg sind es deren rund 2.400 - angesprochen. Nicht zuletzt durch die Einführung der Tram werde es zu Änderungen an den Fahrplänen des Luxemburger RGTR-Netzes kommen, wofür über 170 Millionen Euro im Jahr investiert werden.



Die Busfahrer müssen sich um ihre Arbeitsstellen jedoch keine Sorgen machen - das Arbeitsvolumen wird nicht abnehmen, zudem sollen auch die sozialen Bedingungen gewahrt bleiben.











