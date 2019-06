Die Zollverwaltungen der Beneluxländer überprüften am Dienstag Lstwagen - rund ein Drittel der Fahrzeuge waren nicht in Ordnung.

Grenzüberschreitende Lastwagenkontrolle

Die Zollverwaltungen der Beneluxländer überprüften am Dienstag Lstwagen - rund ein Drittel der Fahrzeuge waren nicht in Ordnung.

(rc) - Am Dienstag fanden in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Belgien und der Niederlande Lastwagenkontrollen an verschiedenen Standorten der Beneluxstaaten statt. In Luxemburg kontrollierten die Zollbeamten die schweren Gefährte auf der Autobahn A3 bei Düdelingen. Wie aus einem Bericht am Mittwoch hervorgeht, soll insgesamt rund ein Drittel der inspizierten Lastwagen bei den in den drei Ländern durchgeführten Kontrollen durchgefallen sein.

Bei der Inspektion wurde speziell auf das Einhalten der Fahr- und Ruhezeiten geachtet. Zudem wurden die Fahrtenschreiber auf Manipulation und Betrug kontrolliert und die Papiere der Fahrzeuge sowie die Führerscheine der Fahrer überprüft.

Insgesamt wurden in den Beneluxländern 70 Fahrzeuge überprüft: 15 in Belgien, 27 in den Niederlanden und 28 in Luxemburg. Davon wiesen insgesamt 25 Verstöße auf (drei in Belgien, sieben in den Niederlanden und 15 in Luxemburg).

Die gemeinsamen Kontrollen wurden im Rahmen des Vertrages von Liège durchgeführt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Wissen zwischen den jeweiligen Dienststellen auszutauschen, um so die Kontrollpraktiken zwischen den Ländern zu standardisieren.