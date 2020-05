Grenzöffnung: Die wiedergewonnene Freiheit

Fast zwei Monate waren die Grenzen zu Deutschland geschlossen. Seit Samstag können die Bürger sich nun erneut ohne Kontrollen über die Grenzübergänge bewegen.

Stoßstange an Stoßstange schlängeln sich seit Samstag die Autos durch den Grenzort Wasserbillig. Ein Bild, das vor der Schließung der Grenzen Normalität war. In den vergangenen acht Wochen aber war das Verkehrsaufkommen in der Grand-Rue und der Rue de Luxembourg in Richtung Tankstellen deutlich geringer geworden. Der gewohnte Tanktourismus blieb aus.

„Nun ist es wieder vorbei mit der Ruhe“, meint eine Einwohnerin am Samstagvormittag und zeigt auf die Blechlawine ...