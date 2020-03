Eine Person aus Frankreich, die in Luxemburg arbeitet, hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Sie wird in Frankreich behandelt. Die Sanitärinspektion ermittelt Kontaktpersonen im Großherzogtum.

Grenzgänger mit Virus infiziert - Großevents droht Absage

Eine Person aus Frankreich, die in Luxemburg arbeitet, hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Sie wird in Frankreich behandelt. Die Sanitärinspektion ermittelt Kontaktpersonen im Großherzogtum.

(SH) - Ein Grenzgänger aus Frankreich hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Gesundheitsministerium am Montagabend mitteilt, handelt es sich um eine Person, die in Luxemburg arbeitet und in Frankreich wohnt. Sie habe sich auch in Frankreich infiziert.

Corona-Virus: Einige Absagen, aber noch keine Verbote in Luxemburg Anders als beispielsweise im Nachbarland Frankreich entscheiden in Luxemburg die Veranstalter selbst, ob ein Event stattfindet oder nicht. Basieren können sie sich dafür auf die Risikoeinschätzungen der Santé.

Die Person wird in Frankreich behandelt. Die Luxemburger Sanitärinspektion ermittelt derzeit, mit welchen Personen der Grenzgänger in Luxemburg in Kontakt war.

Die Regierung erinnert daran, dass Personen, die Symptome einer Corona-Infektion haben (Husten, Fieber, Atemprobleme) und aus einem Risikogebiet kommen, nicht zu einem Arzt oder einer Notaufnahme gehen sollten, sondern gebeten sind, die Hotline 8002 8080 oder den Notruf 112 anzurufen.



Das Gesundheitsministerium rät zudem davon ab, Veranstaltungen, bei denen mehr als 1.000 Menschen auf begrenztem Raum zusammen kommen, abzuhalten. Veranstalter sollen keine solchen Events organisieren oder sie aber auf ein späteres Datum verlegen. Nicht betroffen hiervon sind die normalen Aktivitäten von Schulen, Firmen, Geschäften, der öffentliche Transport sowie Bars und Restaurants.

