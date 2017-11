(L.E.) - Die „Greenpeace“-Protestaktion am Kreisverkehr „Raemerich“, am 19. November, war im Vorfeld von François Bausch („Déi Gréng“) genehmigt worden. Dies bestätigt der Minister in seiner Antwort auf parlamentarische Fragen der Abgeordneten Marc Spautz (CSV), Marco Schank (CSV) und Gusty Graas (DP).



Zuvor habe er die Genehmigung für Freitag, den 17. November verweigert, dies wegen der Auswirkungen auf den Werktagsverkehr. Da die Aktion, bei der der Kreisverkehr wie eine Sonne angemalt wurde, aus Anlass der Klimakonferenz „Cop23“ stattfand, habe der Minister die Genehmigung erteilt. Dies unter der Bedingung, dass die Aktion an einem Sonntag stattfindet.

Bausch betont, dass die Genehmigung nach den gleichen Kriterien erfolgt sei, wie bei anderen Veranstaltungen. Die Kommunikation sei Aufgabe des Veranstalters. Die Medien seien von der Straßenbauverwaltung über die Sperrung informiert worden.

