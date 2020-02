Es ist so weit: Luxemburg führt als erstes Land der Welt den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ein und zwar schon an diesem Samstag.

Gratistransport: Am Samstag geht es los

Diane LECORSAIS Es ist so weit: Luxemburg führt zum 29. Februar als erstes Land der Welt den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ein - und sorgt damit international für Aufsehen.

Fahrscheine ade: Vom 29. Februar an benötigen Passagiere des öffentlichen Transports im gesamten Großherzogtum kein Ticket mehr, die Fahrt mit sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln, will heißen Bus, Zug und Tram, wird kostenlos. Bereits im Januar 2019 hatte Mobilitätsminister François Bausch die Details zum Gratisangebot und das Stichdatum genannt, nun steht es unmittelbar bevor. Am Donnerstag gab das Ministerium nun letzte Details bekannt - und lud das ganze Land ein, mitzufeiern.

Konzerte, Elektrobusse und mehr

Unter dem Motto #freemobility wird der Gratistransport am Wochenende nämlich gebührend eingeläutet. Los geht es bereits am Samstagmittag mit Konzerten an den vier Bahnhöfen Belval-Université, Gare centrale, Pfaffenthal-Kirchberg und Ettelbrück. Die Künstler werden von dort aus mit den öffentlichen Verkehrsmittelns zu einem großen Festabend im Neien Tramsschapp (Centre de remisage et de maintenance) in Kirchberg aufbrechen. Von 18 Uhr an und bis Mitternacht werden auf dem Gelände des Tramdepots bei der Luxexpo auf Einladung des Mobilitätsministeriums zahlreiche Künstler auftreten und zum Feiern laden. Auch für Foodtrucks und Bars ist gesorgt. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Auch die Stadt Luxemburg möchte den Auftakt des Gratistransports gebührend feiern – dies mit dem „Stater Mobilitéitsdag“ am Sonntag. Von 11 bis 16 Uhr sind im Stadtzentrum demnach zahlreiche Events gelant, darunter eine Rallye, Konzerte, Infostände und mehr. So werden etwa auf der Place d'Armes Elektrobusse ausgestellt, der Infobus wird vor dem Cercle Cité Halt machen, in der Leitstelle der städtischen Busse AVL in Hollerich finden Führungen statt und der Tramsmusée (62, Rue de Bouillon) öffnet an diesem Sonntag ausnahmsweise seine Türen. Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es hier.

Weitere Infos in Kürze.