Gratis-Transport: Auch Hauptstadt macht mit

(boy/jt/DL/dpa) - Vom 1. März 2020 an sind in ganz Luxemburg Bahn, Bus und Tram für die Benutzer kostenlos. Dies teilte Mobilitätsminister François Bausch am Montag bei einer Pressekonferenz mit (der Liveticker zum Nachlesen). „Es handelt sich um die Kirsche auf dem Kuchen einer umfassenden Verkehrsstrategie“, sagte der Politiker von Déi Gréng zur Einführung des kostenlosen öffentlichen Verkehrs im Großherzogtum.



Was bedeutet der "Nulltarif" in Bus, Bahn und Tram konkret?



Der Gratis-ÖT betrifft CFL, Luxtram, RGTR, TICE und auch die AVL der Stadt Luxemburg. Letzteres bestätigte Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer dem "Luxemburger Wort" auf Nachfrage. Zwar müssten noch einige Details geklärt werden - dass die Stadt Luxemburg sich an dem Vorhaben beteiligen wird, stehe aber außer Frage. Zunächst war unklar, ob das Gratis-Angebot auch für die städtischen Busse gelten wird.



Theoretisch ist es nämlich denkbar, dass eine Gemeinde ihren kommunalen Transport weiter kostenpflichtig lässt.



Die Fahrscheine in der 2. Klasse werden komplett abgeschafft, d ie 1. Klasse in den Zügen bleibt jedoch kostenpflichtig.

Gratisfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind nur auf Luxemburger Boden möglich . Grenzgänger müssen demnach ihre Fahrt bis zur Grenze selbst zahlen, allerdings sollen die Abo-Preise gesenkt werden.



Bis zur Umsetzung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs (und darüber hinaus) sollen weitere Investitionen in das Bahn- und Busnetz getätigt werden.



Die "M-Kaart" bleibt bestehen. Sie wird unter anderem noch für die M-Box (Fahrräder) oder für Park-and-Ride benötigt.



Die völlige Kostenfreiheit der öffentlichen Verkehrsmittel kostet den Staat zusätzlich rund 41 Millionen Euro pro Jahr.



Laut Bausch wird es zu keinem Stellenabbau bei den Verkehrsbetrieben kommen. Kontrolleure und Ticketverkäufer sollen andere Aufgaben erhalten.

Luxemburg ist nach Angaben der Regierung das erste Land der Welt mit komplett kostenfreien Verkehrsmitteln. Bausch hob am Montag vor allem die soziale Komponente des Projekts hervor.



Großes Medieninteresse: Transportminister François Bausch präsentierte den Zeitplan für die Einführung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs. Foto: Anouk Antony