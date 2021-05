Als erste Gemeinde des Landes bietet Walferdingen auf den öffentlichen Toiletten die "Periodenboxen" an.

Gratis Hygieneartikel für Frauen in Walferdingen

David THINNES Als erste Gemeinde des Landes bietet Walferdingen auf den öffentlichen Toiletten die "Periodenboxen" an.

Die Gemeinde Walferdingen sorgt für ein Novum in Luxemburg: In allen öffentlichen Toiletten werden in sogenannten „Periodenboxen“ kostenlose Hygieneartikel für Frauen zur Verfügung gestellt.

Das Projekt hatte im März mit „Periodenboxen“ an fünf Standorten begonnen. Der Walferdinger Schöffenrat hat nun entschieden, diese Initiative auszuweiten und Tampons, Binden aus 100 Prozent Biobaumwolle und Menstruationstassen gratis auf den Toiletten zur Verfügung zu stellen.

Die Hygieneartikel seien „kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis jeder menstruierenden Person“, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Bereits 2019 wurde landesweit die Mehrwertsteuer auf diesen Produkten auf drei Prozent gesenkt.

Die Artikel werden in extra hergestellten Holzboxen bereitgestellt.

