Straßenarbeiten

Grand-Rue in Wasserbillig voll gesperrt

Volker BINGENHEIMER

Wegen Straßenarbeiten wird die Grand-Rue in Wasserbillig in dieser Woche vier Tage lang gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen auf dieser viel befahrenen Hauptstraße ist zu rechnen. Wenn möglich, sollten Autofahrer das Zentrum von Wasserbillig weiträumig umfahren, heißt es vom Schöffenrat.

Grund für die Vollsperrung sind Arbeiten am Kanalanschluss des neuen Wohn- und Geschäftsviertels „Nei Mëtt“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Mertert. Vom Dienstag, 23. August, bis voraussichtlich Freitag, 26. August, wird dabei die Grand-Rue auf Höhe der Einmündung der Rue Saint Martin gesperrt.

Nach einer Woche Pause steht die zweite Phase der Straßenarbeiten an. Am Montag, 5. September, und Dienstag, 6. September, wird der Großteil der Grand-Rue/Route de Luxembourg erneut für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit wird der Straßenbelag zwischen der Kreuzung der Route d'Echternach an der Kirche und der Einmündung der Rue François Mathieu (am Lidl-Supermarkt) abgefräst und neu asphaltiert. Am Mittwoch, dem 7. September, finden Markierungsarbeiten statt, die Sperrung ist an diesem Tag wieder aufgehoben. Für beide Baustellen werden Umleitungen eingerichtet.

