Grand-Prix für Oldtimer: Präzision gefragt

Sophie HERMES Zwischen Findel und Neudorf wurde am Sonntag an die ehemaligen Grand-Prix de Luxembourg erinnert. Die Oldtimer mussten auf der Strecke aber nicht möglichst schnell, sondern möglichst präzise fahren.

Von Oldtimern geht stets eine gewisse Faszination aus. Und so zog denn auch das Erinnerungsrennen an die einstigen Grand-Prix du Luxembourg, das am Sonntag zwischen Findel und Neudorf ausgetragen wurde, viele Schaulustige an.

38 Catherine und Maurice kennzeichnen die historischen Autos. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Catherine und Maurice kennzeichnen die historischen Autos. Foto: Alain Piron Der ZIG BMW (hinten) sowie der ZIG JAP waren wahre Hingucker Foto: Alain Piron Die Matchless 350 GI3 kam hauptsächlich von 1950-1960 bei der luxemburgischen Armee sowie Polizei zum Einsatz. Foto: Alain Piron Authentische Details sind gefragt. Foto: Alain Piron Nadia Mangen und Sohn Tun aus Scheidgen nahmen mit ihrem MG Model C Auto aus dem Jahr 1931 am Rennen teil. Foto: Alain Piron Vater und Sohn: Guy und Pit Klepper mit ihrem Triumph TR6 Baujahr1972. Foto: Alain Piron Dana und Bob mit ihrem Triumph TR2 Baujahr 1954. Foto: Alain Piron Die Rennautos von früher zeichneten sich durch ihre einfache Bauweisen und Mechanik aus. Foto: Alain Piron Erni Steinmetz auf seiner BMW R50 mit Steib Beiwagen. Foto: Alain Piron Neben antiken Autos waren auch Motorräder bewundern. Foto: Alain Piron Ein Bugatti Lyon T35 und ein Honoré Wagner Special. Foto: Alain Piron Luc und Imma aus Esch/Alzette in ihrem MG PB Baujahr 1936 . Foto: Alain Piron Ein Aston Martin. Foto: Alain Piron Zahlreiche Zuschauer waren fieberten mit. Foto: Alain Piron Die Teilnehmer mussten sich vor Ort anmelden, um am Rennen teilzunehmen. Foto: Alain Piron Fünf Strecken gab es innerhalb 10 Sekunden zu überwinden. Zie war es die Zehn-Sekundenmarke so genau wie möglich zu erreichen. Foto: Alain Piron Nach der Anmeldung erhielt ein jeder Fahrer Informationen der Strecke sowie eine Vignette. Foto: Alain Piron Souvenir Grand-Prix de Luxembourg für Oldtimer-Wagen (Foto: Alain Piron) Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Absoluter Publikumsmagnet war der Honoré Wagner Special. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Gérard Knepper mit seinem Alvis 1270 Special Baujahr 1938. Foto: Alain Piron Charly und Patrick mit ihrem Austin Mini Van. Foto: Alain Piron Zsuzsanna und Gérard in ihrem Mercedes Pagode 280 SI Foto: Alain Piron Einige Besucher durften bei dem Grand-Prix mitfahren. Foto: Alain Piron Mathias Brandenburger aus Moutfort in seinem Plymouth PC Roadster Baujahr1933. Foto: Alain Piron Eine Spritztour mit Mathias Brandenburger aus Moutfort in seinem Plymouth PC Roadster Baujahr1933. Foto: Alain Piron Letzte Instruktionen vor dem Rennen. Foto: Alain Piron So mancher Fan ließ es sich nicht nehmen, ein Erinnerungsfoto zu schießen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

Für die Teilnehmer, einige von ihnen in Fahrzeugen unterwegs, die bereits bei den ehemaligen Grand-Prix im Einsatz waren, ging es dabei nicht darum, ihre Runden schnellstmöglich, zurückzulegen, sondern eine gewisse Regelmäßigkeit an den Tag zu legen, um so Strafpunkte zu vermeiden.

Der erste Grand-Prix de Luxembourg war im Jahr 1939 ausgetragen worden. Weitere Rennen folgten in den Jahren 1949 bis 1952.

Oldtimer auf der Rennstrecke Mit dem automobilen Rennsport war Luxemburg einst eng verbunden. Mit einem ganz besonderen Rennen wird am Sonntag zwischen Findel und Neudorf an die ehemaligen Grand Prix de Luxemburg erinnert.

Das Erinnerungsrennen an die Grand-Prix de Luxembourg war nicht das einzige Event für ältere Fahrzeuge an diesem Wochenende. Fotos von den Veranstaltungen des Oldtimerdays sind auf mywort zu finden.

