Im Leben des jungen Prinzen waren die Kriegsjahre eine besondere Etappe, sie haben das Leben des späteren Großherzogs bis zu dessen Tod geprägt.

Grand-Duc Jean und die Irish Guards

Auch bei der Beerdigung des Monarchen am Samstag in der Kathedrale wurde diese militärische Vergangenheit bewusst und in mehrfacher Hinsicht betont und gewürdigt.

Grand-Duc Jean, der ewige Soldat Von Schloss Berg zu den umkämpften Stränden der Normandie: Schon als junger Mann scheute Prinz Jean nicht vor seinen Pflichten zurück.

Vor allem die Irish Guards, ein britisches Infanterieregiment, das Königin Victoria im Jahr 1900 in Anerkennung der Leistungen irischer Kämpfer im Burenkrieg ins Leben gerufen hat und auch heute immer noch Soldaten in Nordirland und in Städten mit starker irischer Bevölkerung rekrutiert, stand bei diesem Staatsakt ganz deutlich im Mittelpunkt.

Großherzog Jean war von 1942 bis 1947 als Soldat, Second-Lieutenant und Lieutenant im Dienst der Irish Guards und blieb später bis zu seiner Abdankung als Großherzog Ehrenoffizier dieser Einheit.





Prinz Jean im September 1944 bei den Irish Guards. Foto: Archiv Luxemburger Wort





Die Soldaten, auch "the Micks" genannt, die in beiden Weltkriegen an allen Fronten in Europa und Nordafrika im Einsatz waren und heute bei Friedensmissionen in Kosovo und Afghanistan dabei sind, bedankten sich ehrenvoll bei dieser Trauerzeremonie für das Engagement der großherzoglichen Familie.

CGS, General Sir Mark Carleton-Smith KCB CBE ADC Gen, Regimental Lieutenant Colonel of the Irish Guards umgeben von RSM, Warrant Officer Class 1 Andy Hughes, Regimental Sergeant Major, 1st Battalion of the Irish Guards (l.) und Captain Oliver Rostron, ADC to the Regimental Lieutenant Colonel. Foto: Laurent Ludwig

General Sir Mark Carleton-Smith, ranghöchster Offizier der British Army innerhalb der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs, repräsentierte die Irish Guards, Musiker der Einheit stimmten am Ende der Trauerzeremonie mit "Bags and Pipes", mit Dudelsack-Klängen, das Lied "Highland Cathedral" an, um damit den Verstorbenen an sein Grab zu begleiten.

Erbgroßherzog Jean bei seinem Einsatz mit den Irish Guards. Foto: Archiv Luxemburger Wort





Prinz Jean bei den Irish Guards

Am 29. November 1942, nach fast dreijährigem Exil in den USA und Kanada, meldet sich der junge Prinz bei der britischen Armee und trägt fortan die Uniform der Irish Guards. Jean ist damals 21 Jahre alt. Er nimmt ein hartes Training auf und wird – wie es in einer Beurteilung seines Kommandanten Colonel J.S.N. FitzGerald heißt – ein ausgezeichneter Soldat "by his own endeavours".

Wie Prinz Jean 1944 in Düdelingen empfangen wurde Am 12. September 1944 wurde der damalige Prinz Jean euphorisch in Düdelingen empfangen. Dies auch, weil zehn Tage zuvor sechs Düdelinger ihr Leben verloren hatten.

Prinz Jean wird am 28. Juli 1943 "Second Lieutenant der Irish Guards", ein halbes Jahr später, am 3. März 1944, wird er zum Leutnant promoviert. Am 11. Juni 1944, fünf Tage nach dem D-Day, überqueren Jean und sein Regiment den Ärmelkanal.

Er landet zunächst in Bayeux, nimmt teil an den Kämpfen in Caen, erreicht die Somme bei Amiens am 29. August, Arras am 1. September und Douai am 2. September. Am 3. September ist der Prinz bei der Befreiung von Brüssel dabei und beteiligte sich auch am 4. September an den militärischen Gedenkfeiern am Monument des Soldat Inconu beim Hôtel de Ville in der belgischen Hauptstadt.

Der junge Prinz trat den Irish Guards auf Empfehlen von König George VI bei. Foto: Mey Theo / Phototheque de la Ville de Luxembourg

Am 7. September wird er dazu beordert, sich nach Luxemburg zu begeben, wo die Befreiung drei Tage später stattfindet.

Am 10. September überquert er am frühen Nachmittag in Rodange-Petingen die Grenze und wird um 15.30 Uhr auf der Place Guillaume in der Hauptstadt von der Menschenmenge bejubelt. Viele erkennen ihn erst, als er seinem Vater, Prinz Félix, der bereits früher angetroffen war, in die Arme fällt – in den fünf Jahren des Exils ist aus dem jungen Prinzen ein ausgewachsener Soldat geworden.

Prinz Jean (unten links) und Prinz Félix (oben links) bei der Befreiung von Luxemburg. Foto: Tony Krier, Phototheque de la Ville de Luxembourg





Von seinen Pflichten innerhalb der Irish Guards wird der spätere Großherzog am 26. Juni 1947 befreit. Für seine Verdienste wurden ihm die "1939-45 War Medal", der "1939-45 Star" sowie der "France and Germany Star" verliehen.

Später bleibt Jean bis zu seiner Abdankung als Großherzog einem Regiment als Ehrenoberst treu, nimmt an Gedenkzeremonien der Landung in der Normandie und auch am Trooping the Colour der britischen Königin teil.

17.03.1997: Großherzog Jean und die Queen Mom inmitten von den Irish Guards. Foto: Archiv Luxemburger Wort

Die Anerkennung war beidseitig: Bei den Feierlichkeiten zu Grand-Duc Jeans 95. Geburtstag in der Philharmonie im Januar 2016 waren die "Irish Guards" dabei. Unter den Klängen von Dudelsäcken traten sie auf die Bühne des großen Festsaals.

Entrée des Irish Guards