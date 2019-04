Nach dem Tod von Großherzog Jean strömten Beileidsbekundungen aus allen Ecken der Welt ein. Auch die ersten Gäste der Trauerfeier am 4. Mai sind mittlerweile bekannt.

Lokales 3 Min.

Grand-Duc Jean: Königliche Beileidsbekundungen

Sarah CAMES Nach dem Tod von Großherzog Jean strömten Beileidsbekundungen aus allen Ecken der Welt ein. Auch die ersten Gäste der Trauerfeier am 4. Mai sind mittlerweile bekannt.

Die englische Königin Elizabeth, die Grand Duc Jean schon seit Kriegszeiten kannte, drückte am Donnerstagabend ihr Beileid in einer sehr persönlichen Nachricht gegenüber Großherzog Henri aus. "Ich war über die Nachricht des Todes Ihres Vaters sehr betrübt", teilte die Queen Grand-Duc Henri am Donnerstag mit.



Grand-Duc Jean habe seinem Land über viele Jahre gute Dienste geleistet und die Königin habe ganz gute persönliche Erinnerungen an den verstorbenen Monarchen. Vor allem aus der Zeit, die der damalige Prinz Jean im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien verbrachte.

Prinz Jean trat den Irish Guards im Jahr 1942 auf Rat des britischen Königs George VI bei. Foto: LW Archiv

"Wie Sie wissen, wollte er in der Befreiung seines Landes behilflich sein und meldete sich freiwillig als Soldat bei der britischen Armee. Er leistete bei den Irish Guards ausgezeichnete Dienste und wurde später ein Oberst des Regiments."



"Ihr Vater wird sehr vermisst werden, sowohl in Luxemburg, als auch außerhalb", schrieb Königin Elizabeth II, bevor sie auch im Namen ihres Ehemanns Prinz Philip ihr Beileid ausdrückte.



Die Königin feierte am 21. April ihren 93. Geburtstag, zwei Tage vor dem Tod des Großherzogs von Luxemburg. Ihr Mann, Prinz Philip, ist nur rund sechs Monate jünger als der kürzlich verstorbene Monarch und wird in etwas über einem Monat 98 Jahre alt.

Prinzessin Anne, Tochter von Königin Elizabeth und Prinz Philip, Schwester von Prinz Charles, soll laut Informationen von "L'Essentiel" der Trauerfeier in Luxemburg beiwohnen. Foto: AFP

Trauerfeier am 4. Mai: Wer wird da sein? Laut "L'essentiel" wird das britische Königspaar bei der Beerdigung von Grand-Duc Jean durch ihre älteste Tochter Prinzessin Anne vertreten. Das bestätigte ein Sprecher des Buckingham Palace am Freitag gegenüber der Gratiszeitung. Weder Prinz Charles, noch seine beiden Söhne Prinz William und Prinz Harry werden für die Beisetzung des Großherzogs nach Luxemburg reisen. Die belgische Königsfamilie wird mit vier Mitgliedern vertreten sein. Wie "L'essentiel" meldet, werden sowohl König Philippe, dessen Vater Albert II, und ihre Ehefrauen Mathilde und Paola am 4. Mai an der Trauerfeier teilnehmen. Das luxemburgische Haus de Nassau hat enge Verbindungen zu dem belgischen Königshaus. Die ehemalige Großherzogin Joséphine-Charlotte, die 2005 verstorbene Frau von Grand-Duc Jean, war die Tochter des belgischen Königs Leopold III. Ein Pressesprecher für das Norwegische Königshaus bestätigte uns telefonisch, dass König Harald V und Königin Sonja von Norwegen zusammen mit Prinzessin Astrid an der Trauerfeier für Grand Duc Jean teilnehmen werden. Prinzessin Astrid ist die ältere Schwester des Königs.

Beileidsbekundungen auch aus Fernost

In Japan besuchten am Donnerstag Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko die luxemburgische Botschaft in Tokio, um dem verstorbenen Großherzog zu gedenken.

Kaiser Akihito kannte den luxemburgischen Großherzog schon seit 1953. Foto: Sankei Shimbun / The Sankei News

Sie kamen gegen 11 Uhr Ortszeit in der Botschaft an, wo sie sich vor einem Bild des verstorbenen Monarchen verneigten und weiße Blumen niederlegten. Grand-Duc Jean und der japanische Kaiser Akihito lernten sich bereits 1953 bei der Krönung von Königin Elizabeth kennen und pflegten seither ein freundschaftliches Verhältnis.



Der 85-jährige Kaiser wird Ende April aus Gesundheitsgründen abdanken und den Thron an den Kronprinzen Naruhito übergeben.

"Großherzog Jean war ein großer Freund der USA"

Auch aus dem Weißen Haus kam am Mittwoch eine Beileidsbekundung zum Tod des Großherzogs Jean: "Im Namen aller Amerikaner drückt das Weiße Haus sein Beileid an die Bürger Luxemburgs und die Familie des Großherzogs aus."

Das Programm zum Staatsbegräbnis steht Der großherzogliche Hof hat am Donnerstag das offizielle Programm zum Staatsbegräbnis für Großherzog Jean am 4. Mai bekannt gegeben.

In der Mitteilung wurde der 75. Jahrestag des D-Day thematisiert, und den Beitrag, den Großherzog Jean zur Wiederherstellung des Friedens leistete. Seite an Seite hätte der junge Prinz damals mit Amerikanern und den Allieierten in der Normandie gekämpft, war bei der Befreiung Belgiens dabei und war an der Operation Market Garden in den Niederlanden beteiligt.



Sein Beitrag zum Frieden, Sicherheit und der Prosperität während und nach dem Zweiten Weltkrieg werden auf ewig als ehrwürdiges Beispiel gelten. Seine Stimme für Luxemburg rund um die Welt und sein Status als echter Freund der USA werden nie vergessen werden.