Grand-Duc Jean: Gedenken in der Chamber

Sarah CAMES An der feierlichen Gedenkzeremonie in der Chamber am Freitag wird auch Erbgroßherzog Guillaume teilnehmen.

Am 4. Mai wird der frühere Großherzog Jean, der am vergangenen Dienstag im Alter von 98 Jahren verstarb, mit allen staatlichen Ehren beigesetzt. Auf der Gästeliste der Trauerfeier stehen viele gekrönte Häupter und politische Persönlichkeiten, aber auch luxemburgische Bürger werden die Zeremonie in der Kathedrale verfolgen können.

In der Chamber wird dem verstorbenen Staatsmann bereits am Freitag gedacht. Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte die Chambre des Députés den Ablauf der parlamentarischen Gedenkzeremonie in der städtischen Abgeordnetenkammer.



Die Gedenkfeier wird um 14.30 Uhr beginnen und Erbgroßherzog Guillaume, Enkel des verstorbenen Monarchen, wird an der feierlichen Sitzung teilnehmen.



Die Ehrengäste werden in den Tribünen Platz nehmen, bevor die Abgeordneten und Regierungsvertreter sich ebenfalls an ihren Platz begeben. Dann wird Erbgroßherzog Guillaume aus dem Palais zur benachbarten Chamber begleitet, wo er vom Chamberpräsidenten, vom Premierminister und vom Generalsekretär des Parlaments empfangen werden wird.

Die Zeremonie wird offiziell mit der großherzoglichen Hymne "Wilhelmus" eingeläutet, gespielt von der Militärmusik.

Im Anschluss daran wird es eine Ansprache von Chamberpräsident Fernand Etgen und von Premierminister Xavier Bettel geben. Es folgt eine Schweigeminute. Während die Nationalhymne spielt, werden sich die anwesenden Abgeordneten, Regierungsmitglieder und Ehrengäste von ihren Plätzen erheben.

Die Gedenkfeier zu Ehren von Gand-Duc Jean wird über Chamber TV ab 14.30 Uhr live übertragen werden.