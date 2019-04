Grand-Duc Jean, der ewige Soldat

Von Schloss Berg zu den umkämpften Stränden der Normandie: Schon als junger Mann scheute Prinz Jean nicht vor seinen Pflichten zurück.

Großherzog Jean war vieles: Vater von fünf Kindern, außergewöhnlicher Staatsmann, geübter Diplomat. Doch die Karriere, die den verstorbenen Großherzog am meisten prägte, war die des Soldaten.

In einem Interview mit RTL Today am Dienstag, einige Stunden nach der Todesmeldung des 98-jährigen, erinnerte sich der ehemalige luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker an den verstorbenen Großherzog: "Er war Soldat, das war seine primäre Eigenschaft ...