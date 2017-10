(tom/SH) - Das Lycée Michel Lucius ist am Dienstagnachmittag präventiv evakuiert worden. In einem Metallschrottcontainer in der Avenue Pasteur bei der Schule wurde eine Granate gefunden. Die Police Grand-Ducale bestätigte einen entsprechenden Medienbericht. Die Schüler seien in der Pause gewesen und seien nach dem Fund nicht mehr in das Gebäude gelassen worden, erklärte ein Polizeisprecher.



Der Service Déminage der Armee war vor Ort. Der Bereich um den Fundort wurde abgesperrt.