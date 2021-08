Urban Art Projekt unterhalb der Deichbrücke soll das kreative Profil der Stadt Ettelbrück schärfen.

Graffitikunst in Ettelbrück

Open Air Gallery im Deich

Marc HOSCHEID Urban Art Projekt unterhalb der Deichbrücke soll das kreative Profil der Stadt Ettelbrück schärfen.

Bauern- und Pattonstadt, so lauten die beiden bekanntesten Spitznamen von Ettelbrück. Damit Ettelbrück zunehmend auch als Standort für kreative Köpfe wahrgenommen wird, sind in den vergangenen Jahren im Rahmen der „Stadtvision 2030“ mehrere Kunstprojekte im öffentlichen Raum entstanden. In diese Bemühungen reiht sich die Open Air Gallery ein, die in der vergangenen Woche von 15 internationalen Graffitikünstlern unterhalb der Deichbrücke geschaffen wurde.

Zusammengetrommelt wurde die multikulturelle Truppe vom luxemburgischen Graffitikünstler Sumo, der mit bürgerlichem Namen Christian Pearson heißt. Weil ein Klassenkamerad ebenfalls Christian hieß, erhielt er kurzerhand den Namen Sumo. Weil er ihm gefiel verwendete der heute 45-Jährige ihn später einfach als Künstlernamen.

Der Graffitikünstler Sumo fungiert als Koordinator des Projekts. Foto: Marc Hoscheid

„Als ich diesen Platz hier gesehen habe, dachte ich sofort, dass die Pfeiler das Format einer großen Leinwand haben“, erklärt Sumo. Die Kernidee bestehe darin, die Kunst zu den Menschen zu bringen und sie somit auch für Personen zugänglich zu machen, die normalerweise keine Ausstellungen oder Galerien besuchen. Die involvierten Künstle stammen aus einer Generation, kennen sich seit knapp 20 Jahren und und verfügen alle über einen Graffiti-Background.

Freie Hand für die Künstler

Insgesamt sind 16 Bilder entstanden, 15 individuelle und eines, das von allen Künstlern gemeinsam gestaltet wurde. Ein übergeordnetes Thema gab es nicht, jeder Künstler war konnte sich frei entfalten. „Es soll authentisch bleiben, so wie bei einem Bild, das man bei einer Ausstellung präsentiert“, unterstreicht Sumo. Er habe aber darauf geachtet, dass eine möglichst große Bandbreite vertreten ist. „Uns war es sehr wichtig, den Künstlern freie Hand zu lassen und ihnen keine Vorgaben zu machen“, ergänzt Nathalie Reckinger, Leiterin des lokalen Tourismusbüros.

Bob Christen, Chargé de projet beim Ettelbruck City Tourist Office, betont, dass es darum gehe, die Menschen zur aktiven Teilnahme an Kunstprojekten zu bewegen, wobei der direkte Kontakt mit den Künstlern eine wichtige Rolle spiele.

Auf die Botschaft seines eigenen Bildes angesprochen, präzisiert Sumo, dass es sich beim Schriftzug „DON'T BELIEVE ME JUST WATCH“ um eine Referenz an den Song „Uptown Funk“ der US-amerikanischen Musiker Mark Ronson und Bruno Mars handelt. Er wolle Menschen dazu motivieren, ihre Träume zu verfolgen, wobei die Botschaft hinter der Wirkung zurückstehe.

