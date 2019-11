Auch auf dem Liebfrauenfriedhof in Limpertsberg wurden die Gräber gesegnet. Kardinal Jean-Claude Hollerich präsidierte die Feier.

Gräbersegnung: Jeder Mensch ist einzigartig

Auch auf dem Liebfrauenfriedhof in Limpertsberg wurden die Gräber gesegnet. Kardinal Jean-Claude Hollerich präsidierte die Feier.

(pm) - Während der Gräbersegnungen an Allerheiligen und zu Allerseelen, stehen viele Gläubige an den Gräbern ihrer Vorfahren, um in Momenten der Besinnlichkeit sich ihrer im stillen Gedenken zu erinnern.

Die Segnung der Gräber auf dem Liebfrauenfriedhof in Luxemburg-Limpertsberg ist eine der zentralen Zeremonien auf Allerseelen. Kardinal Jean-Claude Hollerich präsidierte die Feier, ihm zur Seite standen unter anderem Weihbischof Leo Wagener und Generalvikar Patrick Muller.



Das herbstliche Sturmwetter dürfte dann auch manchen Gläubigen vom Friedhofsbesuch am Grabe seiner Vorfahren abgehalten haben. Unter den Besuchern befanden sich aber auch viele Mitglieder jüngerer Generationen, welche die liebgewonnenen Traditionen zum Gedenken an ihre lieben Verstorbenen weiterhin hochhalten wollen.



Hoffnung zur Wiederauferstehung



In einer Prozession zogen die Geistlichen im Gebet von der Glacis-Kapelle zum Friedhof. In seiner Begrüßung bezeichnete der Kardinal diese Feier als Momente des Gedenkens und des Gebetes, aber auch als Moment der Hoffnung zur Wiederauferstehung.



Das Oberhaupt der katholischen Kirche Luxemburgs sprach in seiner Predigt die Einzigartigkeit eines jeden Einzelnen, ob Lebend oder als Verstorbener an. Die Anwesenheit vor Ort sei ein wichtiger Moment. Mit dem Tode eines Menschen werde kein Schlussstrich gezogen, jeder Mensch hat seinen Platz bei Gott.



Dann schritten die teilnehmenden Geistlichen zu den Gräbersegnungen. Kardinal Hollerich gedachte mit seinem Segen beim Hinzerter Kreuz alle jener, welche ihre Leben für die Freiheit des Landes und für ihre Treue zur Heimat ließen. Zum Abschluss sprach die versammelte Gemeinschaft ebenfalls im Gebet der Mutter Gottes ihr Vertrauen aus.