Google will mit Bissener Bürgern reden

Eine ungewöhnliche Einladung fanden die Bürger der Gemeinde Bissen am Montag in ihren Briefkästen.

(TJ) - Google ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und allgegenwärtig. Wenn man aber eine Einladung des Konzerns zu Hause im Briefkasten vorfindet, ist das doch etwas ungewöhnlich.

So geschehen am Montag in der Gemeinde Bissen. Der Datenriese lädt die Bürger der Gemeinde per Flyer zu einer Informationsversammlung am 21. November um 18 Uhr im Hall Frounert in Bissen ein.

Centre de données Google: Bissen en compétition avec quatre sites Le géant américain du net ignore quand il prendra une décision sur l'affectation du site acheté hier à Bissen. Google a acheté quatre autres terrains de la même manière en Europe, dont trois cette année.

Als Gesprächsthema wird der Bau eines Datenzentrums auf dem Gebiet der Gemeinde angegeben. Ob der Bau damit konkret wird, ist nicht aus dem Schreiben zu entnehmen. Zumindest scheint sich in dem Dossier etwas zu bewegen. Google hatte sich in vergangener Zeit sehr zurückhaltend gezeigt und neben Bissen auch Alternativstandorte für das geplante Zentrum ins Gespräch gebracht.