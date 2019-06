Der Bürgermeister von Bissen fühlt sich von seinen Parteikollegen im Stich gelassen.

Google spaltet CSV-Mehrheit

Jacques GANSER

Die definitive Abstimmung über die Abänderung des PAG im Ort genannt „Busbierg“ in Bissen sorgt weiter für Diskussionen. Am Donnerstag wurde die Umklassierung in die „Zone spéciale Datacenter” mit den Stimmen von vier CSV-Räten angenommen. Fünf Oppositionsmitglieder enthielten sich. Für politische Spannungen sorgt allerdings der Umstand, dass mit Christian Hoscheid und Cindy Barros zwei CSV-Räte gegen das Projekt des CSV-Bürgermeisters Jos Schummer stimmten.



In den Rücken gefallen

Dieser zeigt denn auch nur wenig Verständnis für das Verhalten seiner Parteikollegen: „Ich kann diese Haltung nicht nachvollziehen, die beiden Räte sind mir in den Rücken gefallen. Ich verstehe das Gebaren der gesamten CSV im Dossier Google nicht. Dort weiß man, dass in Bissen ein CSV-Bürgermeister sitzt, aber anstatt mit mir zu reden oder sich klar zu positionieren, ergeht man sich in populistischer Kritik am Regierungsprojekt“, so Schummer. Schummer beklagt aber auch die permanente Öffentlichkeitsarbeit der lokalen Bürgerinitiative. „Es wird dauernd negativ geredet und beeinflusst, irgendwas bleibt dann immer hängen“, so Schummer.

Nach bestem Gewissen abgestimmt



„Ich hatte bereits bei der ersten Abstimmung Bedenken und damals klar gemacht, dass ich mehr Informationen über das Projekt brauche, bevor ich ein zweites Mal mit Ja stimme“, so Christian Hoscheid (CSV). „Da ich diese Informationen nicht bekommen habe, habe ich mit Nein gestimmt und dies dem Bürgermeister auch vor der Sitzung dargelegt“. Laut Hoscheid handele es sich um eine persönliche Abstimmung für die auch persönliche Überzeugungen sprechen würden.

„Das Projekt ist einfach überdimensioniert, auch wenn es von nationalem Interesse ist. Unsere Gemeinde hat schon sehr viel Fläche für Unternehmen zur Verfügung gestellt, ohne dass dies einen positiven Impakt gehabt hätte.“ Laut Hoscheid habe er die Entscheidung guten Gewissens getroffen. „Immerhin vertrete ich 143 Einwohner Bissens, die sich gegen diese Pläne ausgesprochen haben.“ Pikantes Detail: Hoscheid will seiner Linie auch bei der Abstimmung über den Teilbebauungsplan treu bleiben und könnte damit das gesamte Projekt gefährden. „Es müsste schon viel passieren, damit ich umgestimmt werde. Aber erst werden wir uns innerhalb der CSV-Bissen absprechen.