Am Donnerstag hatte der Internetgigant zu einer Inforversammlung geladen und viele Bürger waren erschienen.

Google: Skepsis in Bissen

Jeff WILTZIUS Ein paar Hundert Menschen kamen am Donnerstag nach Bissen. Der Internetgigant lud zu einer Infoversammlung.

Der Saal war auf den letzten Platz gefüllt. Viele Leute mussten stehen. Am Donnerstag organisierte der Datenriese Google die erste Informationsversammlung in Bissen und stand den Bürgern Rede und Antwort. Im Mittelpunkt der Debatte stand der Bau des Datenzentrums in "Busbierg".

Knapp 300 Menschen und viele Medienvertreter waren also der Einladung gefolgt. Den Verantwortlichen von Google stand viel Misstrauen gegenüber.

Keine neuen „Hard News“

Pünktlich um 18 Uhr begann der Diskurs mit einem „Moien“ der Repräsentanten des Internetriesen. Für Google waren unter anderem Fabien Vieau, Googles Regionaldirektor für Datencenter und Standortstrategie, und Frederic Descamps, Manager für Rechenzentren für Google, ins Kulturzentrum Frounert gekommen. Gebannt hörten die interessierten Bürger der 30-minütigen Projektvorstellung zu.

Den Einwohnern von Bissen wurde in der Präsentation ein provisorisches Vorprojekt vorgestellt, wie das Datenzentrum am Ende aussehen könnte. Um das Baugelände wäre nach dem Entwurf ein grüner Gürtel mit Wiesen und Laubbäumen vorgesehen. Dieser soll Umwelteinflüsse verringern und ebenfalls einen Sichtschutz bilden. Vom Gelände würden nur etwa 30 Prozent der Fläche zum Bau der beiden Gebäudekomplexe benutzt werden.

Auch zwei Computeransichten, die das Datenzentrum in der Landschaft von Bissen zeigen, wurden präsentiert. Der Kommentar, nach dem Bau des Projektes würde man doch nur grüne Wiesenlandschaft erkennen, löste im Publikum Schmunzeln aus. Insgesamt könne die Außenfassade des Gebäudes aus einer grün-lackierten Fassade bestehen, mit Pflanzen bewachsen. Damit wäre der Bau fast komplett in die Umgebung integriert.

Google zeigt Einsatz

Ein weiterer Punkt der Präsentation war die Auswirkungen vom Lärm des Datenzentrums auf die Umwelt. Laut den Google-Managern wäre der doch sehr gering. Der Datenriese würde bereits jetzt Vorkehrungen einplanen, die den Lärm reduzieren sollen. Aus der langjährigen Erfahrung bei ähnlichen Projekten, hätte Google bisher noch noch keine Probleme mit Lärmverschmutzung gehabt. Ebenfalls gingen die Vertreter des Konzerns auf andere Punkte ein: So werde eine neue Straße und neue Infrastrukturen gebaut. Parkplätze für Elektroautos und eine Fotovoltaikanlage seien vorgesehen.

Am Ende zeigten die Konzernmitarbeiter noch Ideen und Bilder als Anregung für den Innenausbau. Dabei wäre die Zusammenarbeit zwischen dem Konzern und den Mitarbeitern vor Ort sehr wichtig.

Auch wenn nicht alles so wie gestern gezeigt umgesetzt werden kann, versucht der Datenriese im Bauprojekt später alles so weit wie möglich umzusetzen. Wichtig wäre Google eine gute Nachbarschaft zwischen Gemeinde und Konzern.

Viele Fragen bleiben

Beim Publikum herrschte am Donnerstag weiterhin Skepsis. Die ersten Fragen der Zuhörer waren zum genauen Wasserverbrauch und dem Einfluss auf die Alzette. Laut der Antwort des Konzerns läge der ökologische Einfluss in der ersten Phase bei einem Prozent. In einer späteren Phase bei zwei Prozent. Der Einfluss auf die Qualität des Wassers, welches zurück in die Alzette läuft wäre sehr gering, erklärt Google. Die Temperatur würde nur minimal Prozent ansteigen. Dies läge noch unter den europäischen Normen.

Auch der Anstieg der Wassertemperatur in der Alzette soll laut Gutachten nicht messbar ansteigen. Diese Daten wären mit dem Wasserschutzamt im Jahr 2018 ausgearbeitet worden. Der Konzern enthielt sich mit konkreten Zahlen und Lösungen.

Auf die Frage, doch als Beispiel eine Verbraucherzahl eines bestehenden Datenzentrum aus Belgien zu nennen, wollten die Verantwortlichen des Konzerns aus Kalifornien aus Konkurrenzdruck nicht eingehen.

Von den Anwesenden kritisiert wurde ebenfalls, dass zum Beispiel bei Wassermangel in der Alzette das Trinkwasser angezapft werde sollte. Dazu kam die Frage, warum Google auf einen geschlossenen Wasserkreislauf verzichtet. Doch in diesem System des geschlossenen Wasserkreislaufs, wäre der Aufwand, die Kosten und der Lärm um weiten höher. Die klare Antwort, woher das Wasser zur Kühlung kommen soll, steht zurzeit noch nicht fest (siehe Artikel rechts).

Ein weiterer Schwerpunkt war, welchen Einfluss die Strahlen des Datenzentrum auf die Gesundheit der Anwohner hat. Google bezog sich auf die europäischen Normen, welche auch in Bissen eingehalten würden. Weitere Themen waren noch den Einfluss des Internetgiganten auf die Erderwärmung und die Lebensdauer eines Datenzentrums von 20 bis 30 Jahre. Hinzu kam der gewählte Standort auf der Anhöhe und die Lichtverschmutzung. Zu letzterem sagten die Google-Manager, das Datenzentrum werde nachts nur minimal beleuchtet. So seien auch spezielle Sicherheitskameras mit Infrarottechnik geplant.

Auch CSV möchte Antworten

Ebenfalls die CSV wünsche sich im Dossier Google mehr Transparenz von Wirtschaftsminister Etienne Schneider, so Abgeordneter Laurent Mosar gestern in einem offenen Brief nach der paralementarischen Wirtschaftskommission.

Seine Partei würde dies nicht akzeptieren und wäre der Meinung, die Abgeordnetenkammer müsste eine Kopie vom Memorandum of understanding bekommen, welcher zwischen Google, der Regierung und der Gemeinde Bissen exisitiere. Auch solle Wirtschaftsminister Etienne Schneider den Mitgliedern der Kommissioun Rede und Antwort stehen.

Das Datenzentrum soll in zwei Bauphasen entstehen. Google plant zwei 30 000 Quadratmeter große Gebäude mit zwei Stockwerken bis zu 25 Meter hoch. Jeder der beiden Bauabschnitte kostet Google 600 Millionen Euro – das wäre ein Gesamtinvestment von 1,2 Milliarden Euro in Bissen. Auch versprechen die Verantwortlichen einige Hundert neue Arbeitsplätze für Luxemburg. Auch der enorme Wasserverbrauch stellt die Verantwortlichen vor eine große Herausforderung. Laut Google würde die Anlage das Wasser, welcher das Rechenzentrum zum Kühlen benötigt, aus der Alzette abgezogen werden. Die Nutzung der Abwässer der angrenzenden Luxlait wurde als Alternative in Betracht gezogen. Doch in den trockenen Sommermonaten müsste der Internetgigant auf das Trinkwasser des Aufbereiters Sebes zurückgreifen.

Auf der braunen Fläche in der oberen Bildhälfte soll das Datacenter entstehen.

Laut Google läge der ökologische Impakt in der ersten Phase bei 1 Prozent. In einer späteren Phase bei 2 Prozent. Der Einfluss auf die Qualität des Wassers, welches zurück in die Alzette läuft wäre sehr gering, erklärt Google. Die Temperatur würde nur um 1 Prozent ansteigen. Dies läge noch unter den Europäischen Normen.

Das Dossier Google hat in den vergangenen Monaten tiefe Spuren in der Gemeinde Bissen hinterlassen. Seit dem Votum zur Umklassierung der 35 Hektar großen Fläche am Busbierg in eine Zone spéciale Datacenter hing der Haussegen im Gemeinderat schief. Als Konsequenz zogen einige Politiker in Bissen die Reißleine. Angefangen beim Rücktritt der beiden CSV-Schöffen Frank Clement und Carlo Mulbach von ihren Posten und dem Parteiaustritt aus der CSV von Rätin Cindy Barros und Jos. Schummer – welcher kurze Zeit später in seiner Funktion als Bürgermeister, und ebenfalls aus dem Gemeinderat, zurück trat. Auch der Mouvement écologique (Méco) hatte im Juli beim Innenministerium eine detaillierte Reklamation gegen die vom Gemeinderat beschlossene Umklassierung eingereicht. Ein Einwand des Méco war, das in der öffentlichen Prozedur ausliegende Dossier sei nicht vollständig, ja sogar sehr lückenhaft gewesen, weil elementare Daten und Szenarien unter anderem zur Wasserver- und -entsorgung, Flächenverbrauch und Mobilität fehlten.

