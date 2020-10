Der Gemeinderat von Bissen hat am Donnerstag den Teilbebauungsplan für das geplante Rechenzentrum von Google beschlossen.

Google-Datenzentrum in Bissen nimmt wichtige Hürde

Der Gemeinderat von Bissen hat am Donnerstag den Teilbebauungsplan für das geplante Rechenzentrum von Google beschlossen.

(jt/jag) - Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat von Bissen am Donnerstag den Teilbebauungsplan (plan d'aménagement particulier, PAP) für das geplante Google-Rechenzentrum genehmigt. Für das umstrittene Projekt sprachen sich zehn von elf Gemeinderäten aus. Nur CSV-Gemeinderat Christian Hoscheid stimmte dagegen.

Bürgermeister David Viaggi informierte den Gemeinderat über den Stand der Dinge im Dossier Google. Foto: Gerry Huberty

Das Ergebnis hatte sich bereits in den letzten Monaten abgezeichnet, nachdem Google nach Aussagen der Gemeindeverantwortlichen in einigen Punkten eingelenkt hatte. So soll das Datenzentrum kleiner als geplant werden. Die vor Ort vorhandenen Stromkapazitäten reichten zudem aus und müssten nicht ausgebaut werden, um die Anlage mit Energie zu versorgen. Zudem soll für die Kühlung der Server nur Wasser aus der Kläranlage Mersch – und kein Trinkwasser – genutzt werden. Der Staat habe zudem zugesagt, straßenbauliche Maßnahmen zu setzen, um den Ortskern von Bissen zu entlasten.

„Bis Google nach Bissen kommt, ist es noch ein weiter Weg“, unterstrich Bürgermeister David Viaggi am Donnerstag. Der Beschluss des PAP war die Voraussetzung, damit die eigentliche Genehmigungsprozedur für das Großprojekt beginnen kann. Das 33 Hektar große Gelände im Gewerbegebiet Klengbousbierg war im Januar vergangenen Jahres in eine „Spezialzone“ umgewidmet worden.

Foto: Gerry Huberty

Mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt sorgen bei einigen Bürgern von Bissen nach wie vor für Bedenken, wie auch am Donnerstag deutlich wurde. Gegner des Projekts brachten Transparente zur Gemeinderatssitzung mit, auf denen sie mehr Transparenz und mehr Respekt für die Anliegen der Einwohner einfordern.

