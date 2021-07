Anfang Juli hatte das Verwaltungsgericht ein Urteil gegen einen Rekurs gesprochen. Der Mouvement écologique will mit der Berufung mehr bewirken.

Google/Bissen

Mouvement écologique legt Berufung ein

Für den Mouvement écologique ist der Gang vor das Verwaltungsgericht mit dem Urteil von Anfang Juli im Dossier des Datenzentrums von Google in Bissen noch nicht beendet: Der Méco-Verwaltungsrat der Organisation hat in seiner Sitzung vom 12. Juli beschlossen, in Berufung zu gehen. Dies teilte der Méco auf einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen mit.

Die Eignung des Standortes sei noch immer nicht nachgewiesen, so argumentierte der Méco, der sich auch fragt, warum weder Google noch „die öffentliche Hand“ nicht offenlegt, welcher Wasserverbrauch das Rechenzentrum benötigen würde: „Die Klärung der Ver- und Entsorgungsfrage des für die Kühlung des Datacenters benötigten Wassers ist nach Ansicht des Mouvement Ecologique jedoch zentral dafür, ob sich dieser Standort auch wirklich für die Ansiedlung eines Datacenters eignet.“

Umdenken gefordert

Beim Wasser-, Klima- und Biodiversitätsschutz stellt der Mouvement écologique eine generelle Überlegung an, die über das Dossier Google hinausgeht: „Es kann und darf nicht länger sein, dass zuerst die grundsätzlichen Weichen für die Ansiedlung eines Betriebes gestellt werden, und dann erst nachträglich versucht wird, die Ansiedlung - im Rahmen der so geschaffenen Fakten - so ökologisch verträglich, wie noch eben möglich zu gestalten.“

Auch wenn man sich für eine Diversifizierung der Wirtschaft einsetze, müsse es diesbezüglich ein Umdenken geben.

Schlussfolgernd sagt der Mouvement écologique dann noch, dass die Berufung ebenfalls über das Dossier Google hinausgehen würde und die Fragen beantwortet werden, „inwiefern ökologische Aspekte weiterhin nachgelagert und untergeordnet behandelt werden und welche Rechte Bürger und Umweltbewegungen in unserem Rechtsstaat anerkannt werden.“

