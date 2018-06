Golf muss nicht immer nur im Grünen gespielt werden, denn die Trendsportart Urban Golf wird in Ortschaften gespielt. Am Samstag konnten nun Interessierte ihren Abschlag in Belval üben.

Golfbälle unter den Hochöfen

(na) - Am Samstag flogen unterhalb der Hochöfen die Schaumstoffbälle. Denn hier fand das erstes Urban-Golf-Turnier statt. Organisiert wurde es vom Differdinger Verein Rock & Hole. Urban Golf wird nicht auf einem traditionellen Golfplatz gespielt, sondern in Ortschaften, in diesem Fall in Belval. Die Spieler zogen viele neugierige Blicke auf sich und manch einer versuchte sich spontan in der neuen Sportart.



