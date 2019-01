Nachdem zuletzt eine Mehrheit der Ratsmitglieder in Goesdorf die Budgetvorlage gekippt hatte, wurde am Donnerstag nun auch der Schöffenrat in einem Misstrauensvotum mehrheitlich abgewählt. Die Gemeinde geht damit politisch unsicheren Zeiten entgegen.

Goesdorf: Schöffenrat ist offiziell gestürzt

John LAMBERTY Nachdem zuletzt eine Mehrheit der Ratsmitglieder in Goesdorf die Budgetvorlage gekippt hatte, wurde am Donnerstag nun auch der Schöffenrat in einem Misstrauensvotum mehrheitlich abgewählt. Die Gemeinde geht damit politisch unsicheren Zeiten entgegen.

Nachdem kurz vor Weihnachten eine Mehrheit der Ratsmitglieder in Goesdorf die Budgetvorlage für das neue Jahr gekippt hatte, wurde am Donnerstag nun auch der Schöffenrat um Bürgermeisterin Christa Schmitz-Majerus in einem offiziellen Misstrauensvotum mit den Stimmen des Schöffen Claude Gilson sowie der Ratsmitglieder Jean-Paul Mathay, Christian Flora, Norbert Maes und Marc Keilen mehrheitlich abgewählt.

War das Votum an sich auch nach wenigen Sekunden beendet, so begann das eigentliche Showdown erst nach Aufhebung der Sitzung. Vor der versammelten Presse und einer ansehnlichen Zahl an Bürgern im Tagungssaal nutzten nämlich beide Lager die Gelegenheit, um ihren Standpunkt nochmals in deutlichen Worten klarzustellen.

Vorwürfe über Vorwürfe



Während Rat Jean-Paul Mathay der Gemeindeführung vor allem einen krassen Mangel an Transparenz, Respekt und Team-Work vorwarf, der letztlich kein Vertrauen mehr übrig gelassen habe, sprachen Bürgermeisterin Christa Schmitz-Majerus und Schöffe Marc Siebenaller von einem politischen Coup, der einzig und allein auf der Wahlschlappe des ehemaligen Bürgermeisters Norbert Maes und dem persönlichen Trachten von Rat Jean-Paul Mathay nach dem Bürgermeisteramt beruhe.

Wie es nun vor Ort weitergeht, dürfte eine spannende Frage bleiben. Der desavouierte Schöffenrat bleibt vorerst jedenfalls bis zur Kenntnisnahme des Misstrauensvotums durch die Innenministerin im Amt. Anschließend muss der Gemeinderat dann in den eigenen Reihen einen neuen Schöffenrat nominieren und absegnen.

Bürgermeisterin Christa Schmitz-Majerus ließ gegenüber dem "Luxemburger Wort" wissen, dass sie auch nach dem Rückschlag vom Donnerstag weiter als Ratsmitglied im Gemeinderat bleiben will und - wenn aktuell auch ohne Mehrheit - gegebenenfalls eine Gegenkandidatur gegen einen neu vorgeschlagenen Schöffenrat lancieren wolle.