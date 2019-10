Auf der Strecke zwischen Goesdorf und Dahl ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Goesdorf: Motorradfahrer bei Unfall getötet

(jt) - Auf dem CR321 zwischen Goesdorf und Dahl ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer mit einem Baum kollidiert und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort gestorben, wie die Polizei mitteilte. Auch eine Frau, die als Sozius auf dem Motorrad saß, zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu.

Die Air Rescue war vor Ort mit zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Die Strecke wurde für den Verkehr gesperrt, meldete der Automobilclub ACL. Der Unfall hatte sich gegen 14.30 Uhr ereignet.

Bei dem Motorradfahrer und seiner Begleiterin dürfte es sich um Touristen aus den Niederlanden handeln. Die Polizei hatte in einer ersten Information gemeldet, dass ein Auto und ein Motorrad miteinander kollidiert wären. Tatsächlich war jedoch kein Auto in den Unfall verwickelt. Der Motorradfahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit voller Wucht gegen den Baum gekracht.

Etwa eine Stunde später kam es wenige Kilometer entfernt, auf dem CR348 zwischen Bürden und Burscheid, zu einem weiteren Motorradunfall. Eine Person wurde dabei verletzt.