Goesdorf: Jean-Paul Mathay als neuer Bürgermeister designiert

John LAMBERTY In explosionsgeladener Atmosphäre, mit gut 20 empörten Bürgern vor dem Sitzungssaal und gar unter den wachsamen Augen einer Polizeipatrouille vor dem Rathaus wurde am Mittwochabend im Gemeinderat Goesdorf ein neuer Schöffenrat designiert.

In Geheimsitzung wurde Jean-Paul Mathay dabei zum neuen Bürgermeister bestimmt, während Claude Gilson und Marc Keilen als Erster bzw. Zweiter Schöffen fungieren sollen. Damit ist der Machtwechsel in der Landgemeinde, der vor wenigen Monaten mit der mehrheitlichen Ablehnung der Budgetvorlage und einem erfolgreichen Misstrauensantrag gegen die bisherige Gemeindeführung um Bürgermeisterin Christa Majerus-Schmitz begonnen hatte, nun also perfekt.

Dies im zweiten Anlauf sozusagen, hatte ein erstes Votum zur Neubesetzung des Schöffenrats doch Ende Februar noch vertagt werden müssen, da jene Ratsmitglieder, die nun die neue Mehrheit bilden, nicht angetreten waren. Die Buhrufe mit denen die neue Gemeindeführung am Mittwoch aus dem Rathaus begleitet wurde, lässt allerdings vermuten, dass die Lage in Goesdorf auch weiterhin gespannt bleibt.