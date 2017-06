(miz) - Wie bereits berichtet, ist am Samstagnachmittag am Bahnhof in Goebelsmühle ein Kran umgekippt. Der Kranführer wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei liefert jetzt weitere Details zum Vorfall:



Gegen 14.45 Uhr sollte der Spezialkran der CFL Bauteile bewegen. Bei diesem Manöver ist er umgekippt. Die Strecke ist derzeit gesperrt, so dass der Schienenverkehr durch den Unfall nicht beeinträchtigt wurde.



Da Getriebeöl aus dem Kran ausgetreten ist, wurden der Spezialdienst der Feuerwehr BNS ( Cellule Chimique aus Lintgen ), das Wasserwirtschaftsamt und die ITM in Kenntnis gesetzt. Ob es zu einer Verschmutzung der angrenzenden Clerf kam, ist noch nicht bekannt.