Interview: Jacques Ganser



Fernand Etgen, in Frankreich und Belgien laufen Bestrebungen, trotz der Zulassungsverlängerung von Glyphosat in der EU nationale Verbote zu beschließen. Könnten sie sich ein solches Verbot, vielleicht zusammen mit diesen Staaten, auch in Luxemburg vorstellen?



Ich kann mir das sehr wohl vorstellen ...