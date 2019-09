Zahlreiche Rettungskräfte wurden am Sonntagnachmittag zum Arcelor-Mittal-Stahlwerk in Esch/Alzette entsandt.

Glühende Schlacke verpufft auf Stahlwerksgelände

(m.r.) - Die Verpuffung von glühender Schlacke auf dem Gelände des Stahlwerks von Arcelor-Mittal in Esch/Alzette hat am Sonntagnachmittag einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Die Schlacke, eine beim Schmelzen von Erz zurückbleibende Masse, war gegen 14 Uhr in einem Kübel mit Wasser gefüllt worden: Sie war wohl scheinbar noch nicht ausreichend abgekühlt, sodass es zu einer Verpuffung kam.



Da die Situation anfangs unklar war, wurden nach dem Eingang eines Notrufs zahlreiche Rettungskräfte von der Notrufzentrale vor Ort entsandt. Noch bevor die meisten von ihnen den Boulevard Charles de Gaulle erreichten, konnte allerdings Entwarnung gegeben werden, so ein Sprecher des nationalen Rettungsdienstes. Bei dem Vorfall waren keine Verletzten zu beklagen, es entstand allerdings ein Materialschaden.