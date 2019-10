Gleiche Arbeitschancen für psychisch Erkrankte

Arbeiten wie andere: Auch Menschen mit psychischen Störungen sollten der Vereinigung Ateliers thérapeutiques et protégés zufolge beruflich aktiv sein dürfen.

Jede vierte Person leidet mindestens einmal im Laufe ihres Lebens an einer mentalen Erkrankung – das schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem ihrer jüngsten Berichte. Derzeit sollen weltweit circa 450 Millionen Menschen von einer psychischen Störung betroffen sein. Viele davon haben in der Folge Schwierigkeiten, in der Gesellschaft oder auf dem primären Arbeitsmarkt einen für sie geeigneten Platz zu finden.

Dass nicht nur auf weltweiter Ebene, sondern auch hierzulande mehr über das Thema mentale Krankheiten diskutiert werden muss, weiß auch Sandrine Bem, Direktorin der Vereinigung Ateliers thérapeutiques et protégés (ATP), die sich seit 30 Jahren für mental erkrankte Menschen und deren Wiedereingliederung in die Arbeitswelt einsetzt ...