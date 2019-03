Givenich: Wo Häftlinge Kühe melken

Der Centre pénitentiaire de Givenich wurde 1956 offiziell in Betrieb genommen. Eingerichtet wurde er auf dem einem einstigen Gutshof.

Wenn im Großherzogtum von Gefängnissen die Rede ist, dann denken die meisten an Schrassig. Doch auch im Osten des Landes, im kleinen Dorf Givenich, findet Strafvollzug statt. In Schrassig befindet sich die geschlossene Haftanstalt und in Givenich die halb offene. 2021 soll voraussichtlich noch das Gefängnis für Untersuchungshäftlinge bei Sassenheim in Betrieb genommen werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werde.



In diesem Sinne wurde einst auch das Centre pénitentiaire de Givenich geschaffen, offiziell funktioniert es seit 1956 als halb offenes Gefängnis ...