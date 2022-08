Der junge Mann könnte sich im Ausland aufhalten.

Aufruf der Polizei

Giuseppe Pastore wird vermisst

Teddy JAANS Der junge Mann könnte sich im Ausland aufhalten.

Der 20-jährige Giuseppe Pastore aus Mersch wird seit Mittwoch 10 Uhr vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich im Ausland aufhält.

Foto: Polizei

Der Vermisste spricht Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Er trägt eine schwarze Brille und war am Tag seines Verschwindens mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Sein Mobiltelefon trägt er in einer blauen Umhängehülle am Hals.

Zweckdienliche Hinweise sollen schnellstmöglich an die Polizeidienststelle Limpertsberg per Tel.: (+352) 244 48 1000 oder an den Polizeinotruf 113 geleitet werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.