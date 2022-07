Der 25-Jährige tritt die Nachfolge von Jos Degrand an, der aus persönlichen Gründen zurücktrat.

Gemeinde Parc Hosingen

Gilles Thilgen wird neuer Schöffe

Der 25-Jährige tritt die Nachfolge von Jos Degrand an, der aus persönlichen Gründen zurücktrat.

(SH) – Gilles Thilgen soll neuer Schöffe in der Gemeinde Parc Hosingen werden und somit die Nachfolge von Jos Degrand antreten. Am Donnerstagmorgen hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, dem Innenministerium Thilgen als neuen Schöffen vorzuschlagen. Der 25-Jährige war 2017 als Zweitgewählter aus der Sektion Consthum erstmals in den Gemeinderat gewählt worden.

Degrand war Anfang Juli aus persönlichen Gründen als Schöffe zurückgetreten. Dem Gemeinderat bleibt er aber treu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.