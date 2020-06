Giftmordprozess: Ein Angeklagter in Erklärungsnot

Kurz vor dem Abschluss des Prozesses um den mutmaßlichen Doppelmord von Bereldingen bemüht sich der Angeklagte um Schadensbegrenzung.

(str) - Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord am 25. September 2016 in Bereldingen hatte der angeklagte 30-jährige Polizist am Freitagvormittag Gelegenheit, sich zu erklären. Diese Chance ließ Gilles L. sich nicht entgehen.

„Ich hatte Angst“, erklärte er etwa sein Handeln nach dem überraschenden Tod seiner Schwester Pascale und seines Schwagers Olivier ...